Islamsk Råd diskuterte muslimske fosterforeldre

Det er underskot på fosterfamiliar i Noreg, og barnevernsstyremaktene fortel at det er spesielt vanskeleg å rekruttere fosterforeldre frå minoritetsmijø, skriv Vårt Land.

Psykologspesialist Judith van der Weele fortel at barna som blir plassert i ein fosterfamilie som ikkje delar deira tru, ofte ender med å ta avstand frå religionen dei opphavleg høyrer til. Samtidig forpliktar internasjonale konvensjonar Noreg til å ta omsyn til den religiøse ståstaden til barna.

– Orda som blir brukt er at barna må få «nyte» sin kultur og religion. Ordet «nyte» viser at det handlar om å ha gode opplevingar, ta del i religiøs praksis og få undervisning, forklarer an der Weele. Islamsk Råd Norge meiner politikarane må ta tak i saka.

– Ein ting som kan gjerast er å gi dei tilsette i barnevernet betre skulering og betre religiøs og kulturell sensitivitet, seier generalsekretæren i rådet Mehtab Afsar.

Seksjonssjef Unni Nygaard i Bufdir seier dei ikkje leitar spesifikt etter muslimske fosterheimar, men jobbar systematisk for «å få eit mangfald av ulike fosterheim som kan passe til eit mangfald av barn med ulike behov», skriv avisa.

(©NPK)