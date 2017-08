Hadia Tajik vil reise kjerringa

– Eg har møtt topp motiverte medarbeidarar når eg har vore ute no, men det er klart at dei målingane vi har sett i det siste, er ikkje målingar som vi er fornøgde med, seier Tajik til NRK.

– Vi veit av erfaring at om vi får fram bodskapen om jobbskaping og at dei store oppgåvene må bli løyst i fellesskap, heller enn å gi store skattekutt til dei rikaste, så får vi folk med oss, seier Tajik.

Arbeidarpartiet har gått solid tilbake på dei siste målingane og ligg no på linje med Høgre på mange målingar, tolv dagar før stortingsvalet 11. september. Tysdag kom ei måling som viser at Arbeidarpartiet for første gong er mindre enn Høgre. Partileiar Jonas Gahr Støre sa måndag at oppslutninga om partiet på valdagen vil bli mykje større.

– Det er mitt ansvar som leiar, og eg har med meg eit heilt parti på det, sa han.

Spørsmålet er blitt stilt om Arbeidarpartiet kanskje var for trygge på at dei ville få tilliten til folket og derfor gjekk litt for sjølvsikre inn i valkampen.

– Vi er innstilt på å gjere det vi kan når valresultatet kjem. Men målingane viser at det kjem til å bli jamt. Det er klart at det er ganske små marginar her, seier Tajik.

