 Forbrukarar svoltne på ny ordning med aksjesparekonto 

Sidan forskriftene om aksjesparekonto kom i juni, har det vore ein hektisk sommar både for dei som skal tilby ordninga og dei som skal bruke den. Nordea hatt opp mot 200 meldingar om dagen den siste tida, noko som var meir enn venta.

– Det har vore eit sug i marknaden etter eit produkt som gjer det lettare og meir skattegunstig å spare i aksjar og aksjefond. Vi har ikkje tidlegare opplevd så stor pågang ved lansering av eit nytt sparealternativ, seier Snorre Storset, administrerande direktør i Nordea Norge til NTB.

Banken har rigga seg til med eige team på 15 personar for å ta unna pågangen.

I tillegg til at ordningane rundt ASK måtte raskt på plass, må spararane også kjappe seg litt framover. Om dei overfører midla sine frå noverande aksjar, aksjefond og eigenkapitalbevis over på ein aksjesparekonto, slepp dei nemleg å betale skatt av forteneste, men skattefritaket gjeld berre i perioden 1. september til 31. desember. Sidan transaksjonar og etablering kan ta litt tid, blir det ikkje tilrådd å komme springande med alt i siste liten i romjula. På nyåret må ein skatte som normalt av gevinst som blir realisert.

Oppvakning

Internettmeklarskapet Nordnet har regnet ut kor mykje skatt kvar og ein kan spare til saman i Noreg ved å flytte verdiar før nyttår.

– Det ligg 16 milliardar kroner på gata. Spørsmålet er om Ola og Kari gidd å bøye seg for å plukke opp pengane, seier Anders Skar, noregssjef i Nordnet.

Fleire aktørar NTB har snakket med peiker på at all medieomtalen om moglegheita for å spare pengar har auka pågangen.

– Nordmenn har vakna. Dei skjønner at sparing på bankkonto ikkje er eit godt alternativ no som rentene er så låge, seier Storset.

Høge honorar

Administrerande direktør Håvard Gulbrandsen i KLP kapital trekker fram eit anna poeng han meiner fleire av dei store fondsforvaltarane underkommuniserer.

– Dette er særleg ei moglegheit for folk til å komme seg vekk frå dei dyraste fonda som gir dårleg avkastning og der forvaltarane tar 1,5 til 2 prosent av verdien. Mange har verdiar plassert i slike høgt prisa fond og føler seg låst der fordi dei må betale skatt av gevinsten dei har fått tidlegare om dei realiserer midla. No har dei sjansen, og bør gripe den, til å flytte midla til noko langt meir gunstig, utan å betale skatt, seier Gulbrandsen.

KLP meiner kundane betaler 1,6 milliardar kroner for mykje i honorar kvart einaste år. I snitt betaler norske fondskundar så mykje som 1,43 prosent i honorar får å få forvalt aksjefonda sine.

Gulbrandsen oppfordrar folk til å ta ein titt på kostnadene i sine noverande fond, sjekke kostnader i ulike ASK-tilbod og omplassere mens dei har moglegheita skattefritt.

(©NPK)