Ørland flystasjon klar til å ta imot F35

– Ein milepæl i kampflyinnkjøpa, seier Søreide til NTB.

Forsvarsbygg fekk i 2012 oppdraget med å gjere alt klart til å ta imot F35 på Ørlandet, og arbeidet kom i gang i 2015.

– Eg er imponert over at vi i dag, knappe to år etter, kan markere at Luftforsvarets nye hovudbase på Ørland vil vere klar til å ta imot det mest avanserte kampflyet i verda, F35, seier forsvarsministeren.

– Infrastruktur under bakken er ferdig – datanettverk, vatn, straum, varme og avløp. Rullebanene blir forlengde, og det nye forsyningsbygget og skvadronbygget er allereie tatt i bruk, seier statsråden.

Ørland skal vere ferdig som hovudbase for kampfly innan 2020. Ei forlengd rullebane skal stå klar innan første fly landar i november i år.

Det er vedtatt å byggje tolv nye hangarar med plass til 24 fly på Ørland. Arbeidet med hangarane vart påbegynt i sommar og blir ferdig i 2020.

Den økonomiske ramma for etablering av hovudbasen på Ørlandet og operasjonsbasen på Evenes i Nordland er knappe 12 milliardar kroner.

