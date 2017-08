Westerdals-studentar vurderer nye rettslege skritt mot skulen

Totalt har 472 studentar saksøkt sin tidlegare skule, Westerdals School of Communications (WSoC), forløparen til det som i dag er Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology. Studentane krev 29 millionar betalt tilbake fordi skulen tok for mykje betalt i skulepengar i åra 2003–2012. I tillegg krev ei gruppe studentar som gjekk på tre linjer som skulen urett opplyste om at var offentleg godkjent, om å få eit skjønnsmessig prisavslag.

Under den siste dagen av rettssaka tysdag møtte nærmare 50 av dei opp i Oslo tingrett, og dei tidlegare studentane måtte sitte tettpakka langs benkerader og på golvet for å få plass i rettslokalet.

– Eg trur det er veldig viktig for mange av dei tidlegare studentane å sjå avsluttinga på saka og å høyre Westerdals argument frå deira egen munn, seier Erling Løken Andersen, grupperepresentant for dei saksøkjande eks-studentane, til NTB.

Rettssaka starta torsdag førre veke.

La vekk saka

Han strekar under at det ikkje er pengebeløpet som er hovudsaka for studentane.

– Dei er primært motivert av prinsippet om at ein skule ikkje skal kunne krevje ein ulovleg høg pris av elevane sine, seier Andersen.

Rettssaka er den førebels siste omdreiinga i det omfattande Westerdals-komplekset, som blei rulla opp av Dagens Næringsliv hausten 2015. Avisa avdekte at forløparen til skulen hadde fått uberetta statsstøtte over ein tiårsperiode for fleire linjer som mangla godkjenning, at eigarane av skulen ulovleg overførte over 100 millionar kroner frå skular som fekk statsstøtte til morselskapet og at skulen hadde tatt over dobbelt så mykje i skulepengar som lova tillét.

Økokrim sikta 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men la vekk saka på grunn av mangel på bevis i juni i år. Kunnskapsdepartementet kravde opphavleg 84 millionar kroner betalt tilbake i uberetta statsstøtte, men inngjekk tidlegare i år eit forlik med skulen om å betale tilbake 42 millionar kroner.

Vurderer å anke

Erling Løken Andersen seier han som elevrepresentant reagerer sterkt på både at saka blei lagt bort og forliket.

– På eit personleg nivå synest eg det er heilt forferdeleg. Skulen har svindla til seg 122 millionar kroner frå fellesskapet og så inngår departementet eit forlik på 42 millionar kroner, eg synest det er heilt utruleg, seier Andersen.

Han seier dei tidlegare studentane no vurderer å klage på at Økokrim la bort saka.

– Vi meiner det er skadeleg for samfunnet vårt at useriøse aktørar kan få lov til å operere utan særlege sanksjonar, og at saka blei lagt bort har ei økonomisk side for fleire av studentane. Vi har ikkje kunne krevje tilbakebetaling for studentane frå 2002 og våren 2003 på grunn av foreldingsfristen på 13 år, men dersom Westerdals blir dømt i ei svindelsak, blir fristen for forelding utvida og vi kan forfølge også desse åra i ei sivil rettssak, seier Andersen.

-Vondt for skulen

Westerdals meiner dei tidlegare studentane verken hadde rett til tilbakebetaling eller prisavslag.

– Vi meiner dei har ikkje noko juridisk grunnlag for det, dei har inngått heilt klare avtalar som er bindande, uttalte prosessfullmektig for skulen, advokat Henning Harborg frå advokatfirmaet Thommessen, til NTB før saka førre veke.

Han seier saka er vond for skulen som ikkje ønsker ein konflikt med sine tidlegare studentar. Dette var også årsaka til eit forlikstilbod i fjor, som rundt 700 av dei tidlegare studentane aksepterte, uttalte Harborg.

– Det sit langt inne å måtte betale for tidlegare utdanningstilbod ein gong til, fordi det vil ramme utdanningstilbodet som er i dag, sa Harborg.

(©NPK)