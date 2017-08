Svensk minister avlyser besøk med Listhaug

Politisk rådgivar Espen Teigen for Listhaug stadfestar overfor NTB at møtet med Fritzon i Stockholm er avlyst. Han seier at møtet har vore avtalt ei god stund.

Førebels har den svenske ministeren ikkje komme med noka grunngiving for avlysinga. Det har vore usemje med svenske styresmakter om presseopplegget i samband med besøket, men det er usikkert om avlysinga har samanheng med dette.

Resten av programmet for Listhaugs Sverige-besøk kjem truleg til å gå som planlagt. Ho er i nabolandet for å lære om erfaringar med å ta imot flyktningar og asylsøkjarar.

– Sverige har tatt imot mange fleire flyktningar og asylsøkjarar enn Noreg. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er opptatt av å lære av svenskane. Derfor skal ho besøkje politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, ein bydel med høg del innvandrarar og høg arbeidsløyse, skreiv departementet då besøket blei kunngjort i førre veke.

Etter planen inneheld Sverige-besøket også eit møte med den kurdisk-svenske samfunnsøkonomen og debattanten Tino Sanandaji, ein kjent kritikar av den svenske innvandringspolitikken.

