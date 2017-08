Regjeringa vil investere i ny klinikk på Radiumhospitalet

Helseminister Bent Høie (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) trappa sjølv opp på Radiumhospitalet tysdag for å presentere planane.

Pengane blir gitt i form av eit investeringslån. Det 16.000 kvadratmeter store bygget skal etter planen stå klart i 2022.

– Bygget skal bidra til å utvikle Radiumhospitalet til eit heilskapleg, framtidsretta og driftseffektivt kreftsjukehus for Oslo, for regionen og for landet. Dette er viktig for kreftpasientar over heile Noreg, skriv regjeringa i ein pressemelding.

Fleire av bygningane på Radiumhospitalet er nedslitne med betydeleg oppgraderingsbehov. Den eldste bygninga er frå 1928, og det nyaste bygget er frå 2009.

– Det er derfor behov for eit nytt klinikkbygg, sidan store delar av verksemda går føre seg i bygningar som er gamle, lite funksjonelle og i dårleg stand, skriv regjeringa.



(©NPK)