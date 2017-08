Mæland vil hjelpe verft og reiarar med ny milliardgaranti

Næringsminister Monica Mæland (H) foreslår nemleg å opprette ei ny låne- og garantiordning for marknaden for kjøp av skip frå norske verft, når desse skipa skal bli brukt i Noreg. Ferjer, fiskebåtar, brønnbåtar og hurtigbåtar kjem inn under ordninga.

Nyheita blei presentert då ho besøkte Strand Rederi i Ålesund saman med Framstegspartiets parlamentariske leiar Harald Tom Nesvik tysdag.

Ordninga skal forvaltast av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge. Det vil bli snakk om ei mellombels treårig ordning som skal bli evaluert.

10 milliardar

Regjeringa foreslår ei garantiramme på 10 milliardar kroner for ordninga i 2018.

– For det første gir dette norske reiarar tilgang på kapital. Det får dei på vilkår sett ut frå marknaden, og det har vore ein stor debatt i næringa om vanskane med å få kapital gjennom ordinære kapitalmarknadar, seier Mæland til NTB.

– For det andre gir dette norske verft viktige oppdrag om å byggje fiskebåtar, ferjer, brønnbåtar og hurtigbåtar. Og for det tredje vil dette gi ei meir berekraftig flåte. Om vi får bygd nytt og avvikla gamle fartøy, gir det ei betre flåte for miljøet, forklarer næringsministeren.

Bidra til aktivitet

Hensikta med tiltaket er å bidra til aktivitet på norske skipsverft, til å sikre innovasjonsevna i Noreg og til verdiskaping og omstilling, særleg langs kysten.

Fleire detaljar om ordninga kjem i statsbudsjettet for 2018.

Dagens norske eksportfinansieringsordningar gir finansiering til utanlandske kjøparar av norske eksportvarer og -tenester.

I tillegg kan norske reiarar få finansiering for kjøp av skip og flyttbare innretningar frå norske verft dersom desse skal ha si inntening frå utanriksfart eller offshoreverksemd.

