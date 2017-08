Hareide ut mot Frps "dobbeltkommunikasjon"

– Frp har i for stor grad fått drive ein dobbeltkommunikasjon. Når var det statsrådar som blant andre Sylvi Listhaug, sist uttalte seg om regjeringas politikk? spurde Hareide då han tysdag møtte til partileiarutspørjing i regi av Dagbladet.

– Ja, vi er i valkamp, men du er statsråd 24 timar i døgnet. Då må du stå for regjeringas politikk, sa KrF-leiaren, som fleire gonger har kritisert Listhaugs retorikk og politiske utspel, blant anna det om å sette menneskerettane til side for å internere asylsøkjarar med uavklart identitet, som har fått avslag på søknaden.

– Eit utspel om å sette menneskerettane til side trudde eg ikkje vi skulle oppleve i ein norsk valkamp, sa Hareide som la til at «ei grense trudde eg det skulle vere».

– Eg registrerer at den svenske ministeren har takka nei til å treffe den norske integreringsministeren, nettopp fordi ho opplever at dette er del av ein norsk valkamp. Vi har ikkje svenske tilstandar, det har politiet og forskarar vore tydelege på. Då er det er viktig at vi ikkje bidrar til ein større frykt enn det som allereie er i det norske samfunnet, sa Hareide.

Han avviser framstillinga om at KrF i augneblinken utkjempar ein kamp mot Listhaug og Frp om dei kristne veljarane.

– Mine hovudkonkurrentar om dei kristne veljarane er Erna, Jonas og Trygve, sa Hareide og viste til Høgre, Ap og Sp.

