Ap lovar 12 milliardar til sjukehusa

Pengane skal først og fremst brukast til å ruste opp sjukehusa.

– Mange sjukehus i landet vårt er gamle og nedslitne. Då må det til opprusting, vedlikehald og nybygg, heiter det i Arbeidarpartiets nye sjukehusløfte.

Partiet lovar å investere 12 milliardar meir til sjukehusa i perioden 2017–2021.

I tillegg vil Ap utvide rammene for nye investeringslån ved å oppjustere lånedelen frå 70 prosent til 80 prosent.

– Slik kan nye sjukehusbygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT realiserast raskare enn i dag, meiner Ap.

Ap lovar også å sørgje for kveldsopne sjukehus for å korte ned ventetida for pasientane. Partiet vil også ta i bruk nye medisinar og nye behandlingar raskare enn i dag.

Éin av milliardane skal brukast til å byggje såkalla protonsenter for strålebehandling av kreftpasientar i Oslo og Bergen.

