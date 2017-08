Vedum avviser regjeringssamarbeid med Rødt og MDG

Senterparti-leiaren gjesta måndag Politisk valkvarter hos NRK, og der fekk han blant anna spørsmål om han er samd med Ap-leiar Jonas Gahr Støre i at det ikkje er aktuelt å samarbeide i regjering med Rødt og Miljøpartiet Dei Grøne (MDG). Ja, lydde svaret frå Vedum.

Moglegheita for å be Kristeleg folkeparti skifte side dersom dei borgarlege mister fleirtal, lèt Vedum vere opp til KrF sjølv.

– No er det så mykje tvil i KrF, så dei får få lov til å tvile sjølv. Vi har sagt at vi har samarbeidd med dei før, og så får vi respektere at dei no helst vil ha Erna Solberg. Så får vi sjå om dei tviler seg til eit anna standpunkt etter valet, sa Vedum.

På spørsmålet om det er likegyldig for han om det blir SV eller KrF han samarbeider med, svarte Vedum at han synest heile debatten om samarbeid er øydeleggjande. Sp-leiaren understreka at dei ønsker ein Arbeiderparti- og Senterparti-basert regjering, og at han lar andre parti svare for seg.

Kommunestruktur, responstid i politiet, forsvar, asyl-, integrering- og innvandringspolitikk var blant dei andre temaa Sp-leiaren måtte svare på.

– Vi trenger eit mangfald av kommunar. Noreg er så mangfaldig, og vi trenger ein kommunestruktur tilpassa det samfunnet vi er, sa Vedum etter spørsmål om kor liten ein kommune kan vere, og han lovde å sjå og ta i bruk heile landet.

