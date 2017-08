Nesten fire av ti villige til å betale meir skatt for å sikre velferda

35 prosent av dei spurde meiner redusert skatt er vegen å gå, mens 22 prosent ikkje kjøper nokon av dei to argumenta eller meiner at skattenivået bør vere uendra. Dei siste 5 prosentane seier dei ikkje er sikre, viser målinga som er utført av Respons Analyse for Bergens Tidende.

Avisa har gitt dei spurde valet mellom to alternativ, med tilhøyrande premissar: hovudargumenta frå venstresida om høgare skatt for framleis velferd mot argumenta til høgresida om at lågare skatt vil skape jobbar og få fart på økonomien.

– Dette viser at veljarane veit kva som er viktig i samfunnet. Mi haldning er at skattane skal vere så låge som mogleg, og så høge som nødvendig. Eg les meiningsmålingane slik at folk er villig til å bere ei større bør om pengane går til å sikre velferdsstaten, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

SVs Audun Lysbakken meiner resultatet viser at høgresida «har mislykkast totalt» med bodskapen om at skattelette er bra for alle. Høgre-leiar Erna Solberg meiner derimot at venstresida ikkje skjønner at «velferda blir bygd av jobbar, ikkje av høgare skattar».

