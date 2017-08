Strengare grensekontroll under sykkel-VM

Politiet opplyser at hensikta med tiltaket er å kunne avdekkje eventuelle aktørar som kan tenkjast å utgjere ein trussel mot arrangementet.

Sykkel-VM blir det største sommaridrettsarrangementet som har vore i Noreg, og samlar rundt 1.150 utøvarar frå rundt 80 nasjonar. Det er venta rundt 500.000 tilskodarar og over 300 millionar TV-sjåarar i løpet av meisterskapsdagane.

Innføringa av grensekontrollen medfører at reisande som drar til eller frå andre land over Flesland lufthamn, må vere førebudde på å vise gyldig legitimasjon. Dette gjeld også for reiser til og frå andre land i Schengen.

For norske borgarar er pass einaste gyldig id- og reisedokumentet utanfor Norden.

Den mellombelse grensekontrollen på indre Schengen-grense blir innført frå 26. august og skal seinast vere avslutta 25. september, heiter det i ei pressemelding frå politiet.

(©NPK)