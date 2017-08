Salmar aukar omsetnaden

Driftsresultatet i andre kvartal var på 696 millionar kroner mot 508 millionar i same periode i fjor.

Omsetnaden var på 2.929 millionar kroner i andre kvartal mot 2.288 millionar i same periode i fjor.

– Salmars resultat kjem av solid drift og nok eit kvartal med høge lakseprisar. Den biologiske situasjonen er noko betre sett mot same periode i fjor, men framleis er handteringa av lakselus krevjande. Salmar har sett i verk fleire tiltak for å betre situasjonen, i kombinasjon med kontinuerleg auka fokus på fiskevelferd, seier konsernsjef Trond Williksen i Salmar.

Han trur at tiltak for å handtere lakselus også vil komme til å trekke kostnadene opp i tida framover.

Gjennom det andre kvartalet var slaktevolumet på 35.000 tonn, mot 32.000 tonn i andre kvartal i fjor.

Fakta om Salmars kvartalsresultat

Nøkkeltal frå Salmars resultatrekneskap for andre kvartal 2017. Tal for same periode i 2016 i parentes.

Driftsinntekter: 2.929 millionar kroner (2.288 millionar kroner)

Driftsresultat: 696 millionar kroner (508 millionar kroner)

Resultat før skatt: 718 millionar kroner (527 millionar kroner)

(©NPK)