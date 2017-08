Regjeringa vil at alle elevar skal lære datakoding

Statsminister Erna Solberg (H) tok med seg både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til Bekkestua barneskole i Bærum fredag, der ho lanserte den nye digitale strategien for grunnskulen og vidaregåande opplæring til regjeringa.

– Vi vil at forståing for koding og teknologi skal inn i læreplanane allereie frå barneskulen. Med denne strategien peiker vi inn i eit nytt tiår for norsk skule, seier Solberg.

– Denne veka har over 60.000 norske seksåringar begynt på skulen. Mange av dei kjem til å jobbe i yrke vi enno ikkje veit kva er. Den digitale utviklinga går raskare og raskare. Skal vi ruste barna våre best mogleg for framtida, må skulen sitte i førarsetet i denne utviklinga, seier statsministeren.

Alle skal kode

Strategien «Framtid, fornying og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringa 2017-2021" inneber blant anna å gi alle elevar opplæring i koding og forstå og handtere algoritmisk tenkjemåte og programmering.

–Kva for fag som skal ha algoritmisk tenkjemåte og koding i læreplanane, må vi komme tilbake til, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringa vil også ha eit nasjonalt forsøk med koding som programfag i vidaregåande skule. Frå før har regjeringa innført programmering som valfag i ungdomsskolen.

– Det har vore stor interesse for dette, og vi opnar no for at alle skular som ønsker det, kan tilby faget til sine elevar, seier kunnskapsministeren.

Fake news og nettvett

Strategien har også som mål å auke barn og unge si kompetanse på kjeldekritikk og nettvett.

– Framveksten av falske nyheiter og mobbing i sosiale medium stiller barn og unge i dag overfor store utfordringar når det gjeld kjeldekritikk og nettvett. Vi må gi elevane gode, grunnleggjande digitale ferdigheiter og digital dømmekraft, seier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Regjeringa lover at gode interaktive læremiddel og nødvendig infrastruktur og utstyr skal følgje strategien. Regjeringa vil også løfte den digitale kompetansen til lærarane. Ifølgje undersøkinga Monitor Skole 2016 seier éin av tre lærarar at dei ikkje får god nok støtte frå skulen til pedagogisk bruk av IKT.

Eitt av tiltaka i den nye digitaliseringsstrategien er å utvikle eit eige vidareutdanningstilbod innan digital kompetanse og pedagogisk bruk av IKT.

– Vi vil også utdanne eigne IKT-lærarspesialistar, som kan vere med på å løfte skulane og andre lærarar fagleg på dette feltet, varslar kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Individuell tilpassing

Ifølgje Horne vil auke satsing på IKT i skulen gi betre moglegheiter til å tilpasse undervisninga til den enkelte, noko som kan gi nye moglegheiter for elevar som har for eksempel synshemning og lese- og skrivevanskar.

– Både læringsplattformer og digitale læremiddel skal bli universelt forma ut. Regjeringa vil også starte opp egne prosjekt for å skape ein meir inkluderande praksis ved bruk av IKT, seier Horne.

