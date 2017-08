Kripos flytta inn i større, sikrare og hypermoderne hus

Det nye bygget på rundt 15.000 kvadratmeter i Nils Hansens veg 25 ligg rett nok på same tomt som det gamle i Brynsalleen 6. Men om reisevegen er den same for dei tilsette, så er det store endringar på dei fleste andre område for den nasjonale eininga for kamp mot organisert og annan alvorleg kriminalitet.

Bygget vart høgtideleg opna av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp), politidirektør Odd Reidar Humlegård og riksadvokat Tor-Aksel Busch fredag. Det nye bygget blir omtalt som moderne og fleksibelt og eit bygg for framtida.

Sikkerheitsnivået er betydeleg oppjustert frå det gamle bygget, med blant anna fleire fysiske sikringstiltak, som skotsikker resepsjon og skal- og deteksjonssikring. Kripos' nye heim husar ei rad spesialrom, blant anna eit moderne laboratorium for datatekniske undersøkingar, skytebane, hundestall og eit stort konferansesenter.

Ragnarok – det tidlegare operasjonsrommet for seksjon for seksuallovbrot – er no flytta frå ein mørk kjellar og opp i lyset. Eit stort lokale som er tiltenkt NC3 – eit framtidig nasjonalt cyberkrimsenter – står tomt, men er klart for møblering og innflytting den dagen pengane til eit slikt etterspurt fagmiljø kjem på plass.

