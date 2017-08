Sveaas lovar «blod, sveitte og tårer» for Norske Skog

Sveaas vart samrøystes valt som ny styreleiar under ei ekstraordinær generalforsamling i lokala til selskapet på Skøyen i Oslo torsdag ettermiddag. Investoren var likevel tydeleg på at han ikkje er ein redningsmann.

– Eg har ikkje påtatt meg dette vervet med noka stor optimisme, mi oppfatning er at vi er på overtid og nærmar oss døra, så får vi sjå kva vi får til. Det einaste eg kan love er at eg skal jobbe hardt for at norsk skogindustri skal overleve, uttalte Sveaas frå talarstolen.

Lovar ingenting

Frå nokre av aksjonærane i salen vart det stilt spørsmål om kompetansen til investoren og kunstelskaren til å styre skogselskapet.

– Eg skal ikkje reklamere for min kompetanse, det trur eg ikkje er nødvendig, men dei fleste som kjenner meg veit at eg er ein seig jævel, så får vi sjå om det er nok, uttalte Sveaas til humring i salen.

Generalforsamlinga vedtok også samrøystes attval av Eilif Due som styremedlem, og Ragnhild Marta Wiborg, Jon-Aksel Torgersen og Annette Beate Waknitz Malm Justad som nye styremedlemmer.

Krevjande tider

Det var eit dystert bilde avtroppande styreleiar Henrik August Christensen og konserndirektør Lars Sperre måla opp for Norske Skog under generalforsamlinga.

Avtroppande styreleiar Henrik Christensen fortel at den samla gjelda i konsernet er på nærmare ni milliardar kroner, av dei er den største delen på rundt 2,9 milliardar kroner pantesikra i alle einingane som driv fabrikkane.

–Drifta er stabil og vi er konkurransedyktige, men gjeldsgraden ligg på 10-gangaren, som er for høgt. Den overordna finansielle situasjonen er altså ikkje berekraftig. Ei rekapitalisering er nødvendig for å vidareføre drifta i 2018, konstaterte Lars Sperre frå talarstolen.

Han gjorde greie for svært krevjande forhandlingar med kreditorar og aksjonærar gjennom sommaren. Førebels er det inga semje, og fristen for ein redningsplan er utsett på ubestemt tid i påvente av at det nye styret skal få områdd seg.

Konflikten går mellom kreditorane med gjeld sikra i Norsk Skogs driftsmidlar og varebehaldning og kreditorane med usikra gjeld. Usemja dreier seg blant anna om fordeling av eigenkapitalen og kor mykje gjeld som skal liggje igjen i eit rekapitalisert Norske Skog.

Christensen har tidlegare i sommar uttalt at det går føre seg ein brutal maktkamp aksjonærar og kreditorar imellom i Norske Skog, noko han har omtalt som «kapitalisme på sitt mest brutale». Det er framleis høgst usikkert om aktørane er villige til å gå langt nok for å redde selskapet frå konkurs.

Avviser staten

Christen Sveaas har investert 10 millionar kroner i Norske Skog den siste tida og er no den største eigaren. Han avviser ikkje at han i framtida vil kjøpe seg ytterlegare opp i skogselskapet. Han seier det er eit sterkt personleg engasjement for skogindustrien som gjer at han satsar på selskapet trass dei dystre utsiktene.

– Vi har 125.000 skogeigarar her i landet, og kvar skal vi levere tømmeret vårt utan Norske Skog? Vi må prøve å redde denne bedrifta, men om vi klarer det kan eg ikkje love, seier han til NTB.

– Men eg lovar å gi blod, sveitte og tårer, legg han til med eit skjelvt smil.

Sveaas avviser samtidig moglegheita for ein statleg redningsaksjon for selskapet, som fleire har tatt til orde for den siste tida.

– Eg reknar det som fullstendig urealistisk og tullete at staten skal hjelpe eit privat selskap som har finansielle problem. Det må eigarane og kreditorane rydde opp i sjølv. Staten må halde fingrane av fatet, understrekar han.

