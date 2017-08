Stadig fleire pensjonistar i fagrørsla

LO har no over 917.000 medlemmer, og Akademikerne, YS og Unio noterer stadig nye medlemsrekordar. Men på same tid som den norske fagrørsla får fleire medlemmer, fell delen som er yrkesaktive.

I 2005 var i alt 74,3 prosent av alle medlemmer i fagrørsla yrkesaktive. I 2017 var delen nede i 68,2 prosent, skriv Klassekampen

Frå 2005 til 2017 auka dei fire faglege hovudorganisasjonane sitt samla medlemstal frå 1,4 millionar til 1,68 millionar. Men talet på yrkesaktive medlemmer steig berre med 105.000 i perioden.

Delen av dei yrkesaktive som er fagorganiserte har gått ned sidan starten av 1990-talet, og er no på 49 prosent.

Alle dei fire hovudorganisasjonane opplever fallande del yrkesaktive. Men det er i LO og YS, dei to organisasjonane som organiserer i dei tradisjonelle arbeidaryrka, delen går mest ned.

I LO har delen yrkesaktiver fall med 7,15 prosentpoeng frå 2005 til 2017. I YS har delen fall med 6,6 prosentpoeng.

(©NPK)