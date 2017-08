Rekordhøgt kvartalsresultat for Marine Harvest

Det operasjonelle driftsresultatet (EBIT) er det største nokon gong for laksekonsernet i andre kvartal. Men samtidig har lus og andre utfordringar ført til ein nedgang i talet på slakta fisk i Noreg.

Totalt var slaktevolumet internasjonalt på 78.612 tonn laks, mot 87.159 i same periode i fjor.

– Høge lakseprisar og sterk etterspørsel har gitt eit rekordhøgt operasjonelt driftsresultat i andre kvartal. Det er gledeleg at Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Irland leverer sterke resultat og reduserte kostnadar. Det er også oppmuntrande at produksjonskostnadene har gått ned i Marine Harvest Chile, seier konsernsjef Alf-Helge Aarskog.

Selskapet hadde driftsinntekter og andre inntekter på 884 millionar euro (8,19 milliardar kroner), ein oppgang frå 832 millionar euro i same periode i fjor.

Fakta om Marine Harvests kvartalsresultat

Nøkkeltal frå Marine Harvests resultatrekneskap for andre kvartal 2017. Tal for same periode i 2016 i parentes.

Resultatet før skatt blei på 92 millionar euro, mot 90 millionar euro i førre kvartal.

* Driftsinntekter og andre inntekter: 884,1 millionar euro (832,1)

* Operasjonelt driftsresultat: 197,9 millionar euro (149,0)

* Resultatet før skatt: 92,0 millionar euro (90,0)

(©NPK)