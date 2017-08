Nesten éin av ti mellom 18 og 67 får uføretrygd – og delen aukar

Auken frå førre kvartal er på 0,1 prosentpoeng

Delen uføre kvinner i befolkninga var på 11,4 prosent, mens tilsvarande del for menn var 7,8 prosent. Forskjellen mellom uføre kvinner og menn har auka noko over tid. Unntaket er gruppa under 30 år, der menn er i fleirtal.

Østfold har høgast del uføre med 13,8 prosent, mens Oslo har lågast del med 5,3 prosent.

Som venta

– Den svake auken vi ser i delen uføretrygda i befolkninga er ikkje uventa. Tidlegare endringar i trygdeordningane bidrar til denne veksten, seier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Endringane Vågeng siktar til gjeld ordninga med tidsavgrensa uførestønad, ei ordning som blei oppretta i 2004 og varte fram til 2010. Ordninga gjorde at talet på uføretrygda i ein periode var lågare enn det som elles ville vore tilfelle, for så gradvis å normalisere seg i åra etter 2010.

Psykiske lidingar dominerer

Mens det er ein langsiktig trend at det blir fleire unge, blir det færre eldre uføretrygda. – Veksten blant unge uføre over tid må også bli sett i samanheng med at fleire med alvorlege sjukdommar overlever lenger på grunn av betre medisinsk behandling. Om lag 60 prosent av dei unge uføre har ei psykisk liding. I denne gruppa er det flest med lett psykisk utviklingshemming, autisme, Aspergers syndrom og ADHD.

– Sjølv om ein del av dei unge har alvorlege helseproblem, er det også eit potensial for å få ein større del av denne gruppa i arbeid. Det er eit stort tap både for den enkelte og for samfunnet når uføretrygd blir utfallet i ung alder, seier Vågeng.

