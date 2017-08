Internasjonal mattekonkurranse til Oslo

– Det er gledeleg at Noreg får moglegheit til å arrangere Den internasjonale matematikkolympiaden. Der kan vi sjå verdseliten konkurrere i eit så enormt viktig fag som matematikk, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Oslo skal arrangere den 63. utgåva av konkurransen som starta i 1959. Noreg har deltatt kvart år sidan 1984. Tidspunktet for konkurransen er enno ikkje bestemt.

Den internasjonale matematikkolympiaden (IMO) er for skuleelevar under 20 år som ikkje er tatt opp ved noko universitet. Hovudmålet for konkurransen er å gi dyktige elevar noko å strekke seg etter.

– I Noreg har vi ingen sterk tradisjon for å dyrke fram spesielt dyktige matematikkelevar. Ei slik oppgåve er i stor grad overlaten til Abelkonkurransen, ein nasjonal matematikkonkurranse som blir arrangert av Norsk Matematisk Forening. Derfor er det svært viktig at Noreg er med på å arrangere IMO, seier kontorsjef Yngvar Reichelt ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo.

(©NPK)