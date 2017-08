Ekspert: Dei kunne like gjerne sett opp stige til museumstjuvane

Cremers driver Museum Security Network og jobbar med å sikre museum over heile verda. Han er ikkje nådig i kritikken av museet, som blei fråstole rundt 400 gjenstandar, blant anna klenodie frå vikingtida.

– Å sette opp eit stillas utanfor ei museum, medfører risiko. Museet har vore dumme og kunne like gjerne ha sett opp ein stige og latt tjuvane klatre inn. Det må vere alarmar som fungerer i stillaset, seier Cremers til Bergens Tidende.

– Tjuvane prøver seg ikkje lenger på dei største musea. Sikkerheita er blitt så god at dei leiter etter mindre museum, kyrkjer eller private hus utan like god sikkerheit. Det er ein trend vi ser over heile Europa. Det er dyrt å sikre verdifulle gjenstandar, legger han til.

Fagdirektør ved Universitetsmuseet, Henrik von Aches, hevdar stillaset var sikra.

– Stillaset var sikra med både gjerde og alarm. Vi har eit generelt omfattande sikkerheitsopplegg, men i dette tilfellet var det ikkje godt nok. Det burde vore fleire hindringar. Det er vårt ansvar at uvurderlege gjenstandar er borte, seier han.

Politiet har framleis ingen mistenkte i saka. Alarmen gjekk to gonger gjennom innbrotet – begge gongene melde vaktene om falsk alarm.

