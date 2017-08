Tel og tel igjen: Vegen til røystesetlane gjennom systemet

Onsdag gjennomførte det nyoppretta Valgdirektoratet eit prøveval med gjennomkøyring av teljemaskineriet i Horten. Stortingsvalet i år er det første direktoratet, som blei oppretta i januar i fjor, har ansvaret for.

– Det gjekk veldig bra. Alt gjekk på skjener, seier rådgivar Lise Merkesdal i Valgdirektoratet til NTB.

– Kvar stemme tel

Snart er millionar av oransje røystesetlar på veg ut til dei i alt 2.134 vallokala som blir sett opp på valdagen, i tillegg til dei 899 lokala der ein kan røyste på førehand.

I alt er nærmare 3,8 millionar nordmenn røysteføre.

– Kvar stemme tel, seier Merkesdal, som oppfordrar alle sterkt til å bruke røysteretten. Alt er på plass for ei smidig gjennomføring, lovar ho.

– Det einaste ein eigentleg treng å gjere, er å bestemme seg for kven ein vil røyste på. Men det er jo ofte det vanskelege, seier rådgivaren.

Gjere rettingar

Kor mange parti som stiller til val, varierer frå fylke til fylke. I alt stiller 24 parti på landsbasis.

Inne bak gardina i vallokalet kan ein gjere det heilt enkelt og plukke fram setelen til det partiet ein vil stemme på, brette den saman og putte den i valurna.

Det er også mogleg å gjere rettingar på setelen.

– Ein kan enten renummerere kandidatane, det vil seie å flytte dei opp eller ned på lista, eller stryke kandidatar ein ikkje likar, opplyser Merkesdal.

Teljing

Når røystelokala stenger, vil kvart røystelokale gjere ei såkalla urneteljing, det vil seie å sjekke at talet på røystesetlar stemmer overeins med oppmøtet som er registrert på vallistene. Urnene blir så frakta til valstyret i den enkelte kommune, som først gjer ei førebels oppteljing før den endelege oppteljinga.

– Fleire teljingar gjer at ein kan unngå feil, seier Merkesdal.

Når kommunane er ferdige med teljingane sine, blir røystesetlane sendt vidare til fylkesvalsstyret, som set i verk ei kontrollteljing for å sjekke at dei kjem til same resultat i kommunane.

Fylkesvalsstyret set deretter i verk valoppgjeret, det vil seie fordelinga av mandat. Det er først då ein kan sjå kven av kandidatane til partia som får plass på Stortinget.

Hacking

Om lag halvparten av røystesetlane blir talde elektronisk. Det er særleg dei største kommunane som har tatt i bruk datasystemet EVA, som bruker 8–10 minutt på å skanne 1.000 røystesetlar.

– Skanning er mykje meir effektivt for dei store kommunane. I mindre kommunar er det meir overkommeleg å telje manuelt, seier Merkesdal.

Ulempa med datateljing er auka sårbarheit for valfusk og vondsinna angrep mot systemet.

– Vi har lenge vore klar over hackarproblemet og har sett i gang veldig mange tiltak for å forhindre dette. Det er liten sjanse for at nokon skal greie å hacke systemet, meiner Merkesdal.

Forkastast

Mykje skal til for at datamaskinene ikkje greier å lese røystesetlane. Men nokon kan mangle stempel, eller vere klussa med på måtar som maskinene ikkje forstår. Desse valsetlane blir sendt vidare til verifisering i valstyret.

– Som regel er det lett å sjå kva veljaren har meint. Men eit fåtal må likevel forkastast, seier Merkesdal.

Dette gjeld røystesetlar som manglar stempel. Ei stemme blir også forkasta dersom ein veljar stemmer i ein annan kommune enn der ho eller han er registrert, og vel seg eit parti som ikkje er representert i heimfylket.

I stortingsvalet i 2013 blei i alt 3.255 røystesetlar forkasta.

(©NPK)