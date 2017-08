Ny rapport: Låg helserisiko ved radioaktivitet i mat

Dei som et mykje reinsdyrkjøt frå sterkt forureina område eller drikk vatn frå brønnar med radon, er mest utsette. Det går fram av ei risikovurdering som Vitskapskomiteen for mattryggleik har gjort for Mattilsynet.

Radioaktivitet finst naturleg, for eksempel i stråling frå bakken, mens noko kjem av forureining. Norsk natur er framleis forureina etter Tsjernobyl-ulykka i 1986.

Den ferske vurderinga viser at kreftrisikoen ved å bli eksponert for naturlege radioaktive stoff i norsk mat, er låg. Risikoen når det gjeld radioaktivitet som kjem av forureining, er svært låg.

