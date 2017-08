Ap-smell og giganthopp for Sp i Nordland

For partiet til Trygve Slagsvold Vedum aukar oppslutninga frå 6,9 prosent ved stortingsvalet for fire år sidan til smått utrulege 21,5 prosent på målinga som InFact har gjort for Amedia i Nordland. Partiet har derimot vore i vinden lenge, og hadde i juli ei oppslutning på 19,9 prosent i fylket.

For Arbeidarpartiet stadfestar målinga at partiet slit dryge to og ein halv veke før valet. I fleire landsdekkjande målingar den siste tida hamnar partiet klart under 30-prosentgrensa. I nordlandsmålinga endar Ap opp med 26,8 prosent, ned frå 35,1 prosent ved valet i 2013. Så seint som i desember i fjor var oppslutninga på sterke 38,6 prosent.

– Arbeidarpartiet kan og vil mykje betre enn dette i Nordland. Det er mine partifellar i Nordland tydelege på. Eg opplever at det er stort engasjement her, og eg skal støtte opp om det. Vi har gjort gode innspurtar i Nordland før, og det skal vi gjere igjen, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Han kan derimot konstatere at også Høgre og Frp ligg an til å gjere eit langt dårlegare val i Nordland denne gongen. Oppslutninga til Høgre fell frå 21,2 ved valet i 2013 til 16 prosent no, mens Frp går tilbake heile 6,9 prosentpoeng til 11,9 prosent.

