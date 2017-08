Ap-kjelder: SV-samarbeid har blitt meir aktuelt

Ifølgje Klassekampen, som har snakka med fleire sentrale kjelder i Ap og LO, blir SV sett på som meir interessante etter stigande målingar. Ifølgje avisa snakkar Ap-leiar Jonas Gahr Støre og SV-leiar Audun Lysbakken godt saman.

– På mange målingar er vi så store at Ap må forhandle med oss, seier Lysbakken.

Støre har lenge vore open for samarbeid med Venstre og KrF. Venstre har avvist samarbeid, mens KrF har vore meir tvitydige.

Sjølv om kjeldene seier mange framleis ønsker KrF over på venstresida, meiner mange at SV no har blitt ein meir aktuell partnar. Med SVs vekst og Aps fall i valkampen til no, kan SV bli vanskeleg å komme utanom. Ei raudgrøn fleirtalsregjering blir sett på som det mest sannsynlege no, seier ei sentral kjelde i Ap.

AUF-leiar Mani Hussaini er klar på at Noreg bør få ei raudgrøn regjering.

– Ap bør i regjeringssamarbeid med Sp og SV, seier han.

(©NPK)