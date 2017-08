To personar omkom i flyulykke utanfor Holmestrand

Flyet gjekk ned i ein kornåker i nærleiken av Ekeberg skole vest for Holmestrand sentrum like før klokka 12.30. Om lag ein time seinare opplyste Vestfold-politiet på Twitter at dei to som var om bord i flyet, omkom i styrten.

Flyet av typen PITT tok av frå Torp flyplass berre ti minutt før det styrta. Augevitne fortel til NTB at dei såg flyet gjere akrobatiske øvingar i lufta før det plutseleg stoppa opp og gjekk i bakken. Flyet har vore observert over same område fleire gonger den siste tida.

Det var mange vitne til hendinga, også skulebarn. Holmestrand kommune har etablert kriseteam og er til stades ved Ekeberg skule. Politiet oppfordrar vitne til ulykka om å melde seg for politiet.

Ettersom dei pårørande framleis ikkje er varsla, vil ikkje politiet gi detaljar om alder eller kjønn på dei to omkomne.