Småfly styrta i nærleiken av Holmestrand

Det var to personar om bord i flyet, opplyser Hovudredningssentralen Sør-Noreg til NTB. Tilstanden til dei to er ikkje kjent.

Politiet opplyser at flyet styrta like før klokka 12.30. Flyet vart lokalisert ved Ekeberg vest for Holmestrand sentrum eit kvarter seinare. Eit redningshelikopter og andre nødetatar vart raskt sendt til staden.

Flyet gjekk ned i ein kornåker i nærleiken av Ekeberg skole.

– Til foreldre: Flyet har ikkje styrta i skulen, melder politiet på Twitter.