Raudt-kandidat krev fiskeoppdrett i lukka anlegg

Stortingskandidaten for Raudt i Troms har rekna på kloakkutsleppa frå oppdrettsnæringa og komme fram til oppsiktsvekkjande resultat.

Anlegga har fått så stor kapasitet at kvart anlegg kan aukast frå om lag 3.000 tonn biomasse til inntil 5.400 tonn etter søknad til fylkeskommunen, skriv Klassekampen. 5.400 tonn laksebiomasse er like mykje biomasse som 72.000 vaksne menneske på 75 kilo.

– Mens Tromsø har investert to milliardar kroner i kloakkreinseanlegg og brukar betydelege summar til drift, slepper oppdrettsnæringa fiskekloakken ureinsa rett i havet under merdane i bynære fjordar og sund. Det kjem i tillegg til den maten som fisken ikkje et og som søkk til botns. Det er ikkje akseptabelt, seier Olsen.

– Skal fiskeoppdrett ha ei framtid, må det skje i lukka anlegg, legg han til.

Informasjonssjefen i Sjømat Norge, Øyvind André Haram, viser til at alle område blir undersøkte nøye før det blir gitt driftsløyve.

– Å samanlikne menneskekloakk med fiskeavføring blir feil. Store mengder torsk som kjem til Lofoten for å gyte, slepper også si avføring i nærområdet, og dette er i stor grad næring som går inn i økosystemet, seier han.

(©NPK)