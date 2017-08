Overvelda dronning Sonja takka for 80-årsgåvene

På fødselsdagen til dronninga i juli opna Dronning Sonja Kunststall, som allereie har notert seg 15.000 besøkjande, og tysdag blei brukt til mottakinga. I tillegg til ei utstilling av 164 grafiske verk i kunststallen, bestod gåva i kulturelle bidrag til Oscarshall som kulturarena. Dronninga heldt takketalen til dei mange bidragsytarane til det ho meiner er den flottaste fødselsdagsgåva det var mogleg å tenkje seg.

– Takka vere mange av dykk som er her i dag har vi denne sesongen kunne døype om det vakre lystslottet til Kulturslottet Oscarshall – der scena blir fylt av musikk og song, dans og teater gjennom 40 førestillingar. Det er ein draum som går i oppfylling, sa dronninga.

– Vi treng kunsten for å leve gode liv. Vi treng kunst- og kulturopplevingar for å utfordre, bli rikare, for å vekkjast og kjenne att, for å le, gråte og stille spørsmål. Ikkje alt rører ved oss like sterkt. Men i møte med kunsten opnar vi oss for nye inntrykk. Og det er livsnødvendig, sa dronning Sonja.

Etter talen hennar var det musikalsk innslag ved Arve Tellefsen og Håvard Gimse. Det er første gong den gamle stallen bak Slottet blir brukt til konsertarena.

(©NPK)