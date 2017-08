Listhaug vil gi asylsøkjarar rett til ulønt arbeid

Tysdag sender ho eit forslag til forskriftsendring ut på høyring.

Førebels er det berre asylsøkjarar som har fått plass i integreringsmottak i regi av UDI, dei såkalla «supermottaka», som vil få tilbodet. Målet er å sørgje for at personar som mest sannsynleg blir verande i Noreg framover, kjem inn i arbeidslivet og blir i stand til å forsørgje seg sjølv så raskt som mogleg.

Forslaget inneber at asylsøkjarane skal kunne ha ulønt praksisplass i privat eller offentleg sektor, eller kunne utføre enkelte arbeidsoppgåver på mottaket der dei bor.

Arbeidet skal komme i tillegg til og ikkje i staden for det arbeidet som allereie blir gjort på mottaka av lønna personell, ifølgje forslaget.

Hensikta med å avgrense arbeidshøvet er å hindre at ordninga blir misbrukt til å dekke over for svart arbeid, heiter det vidare.

Dessutan blir det enklare å føre kontroll med at praksisplassar og jobbar som blir tilbydde, er seriøse, og at arbeidet som blir utført skjer innanfor regelverket.

Listhaug drog sjølv til Larvik integreringsmottak tysdag. Larvik kommune er ein av fem kommunar som har fått slike «supermottak».

