Listhaug gjer det lettare å utvise psykisk sjuke

Dette skal skje gjennom ei forskriftsendring som trer i kraft 1. september.

Innvandringsministeren seier endringa er nødvendig.

– Eg trur at folk flest oppfattar det som veldig urettferdig at folk får bli i Noreg etter enda soning, når ein i praksis kunne sendt dei ut, og burde sendt dei ut, seier Listhaug til NRK.

Endringa gjeld både personar som blir dømt til fengsel, og personar som er dømt til tvunge psykisk helsevern.

Tidlegare måtte ein bestemme om personen skulle utvisast samtidig som det vart målt ut straff. No blir det opna for at utvisingsvedtaket kan utsettast i inntil eitt år etter at straffa eller behandlinga er avslutta.

– Det er ikkje fornuftig at ein ikkje skal kunne utvise folk om forholda har endra seg. Dersom det er forsvarleg, så synest eg vi skulle kunne gjere det, seier Listhaug.

