Framtidstrua blant nordmenn tilbake på nivået før oljeprisfallet

Framtidstrua til nordmenn fall kraftig i etterkant av oljeprisfallet i 2014. Først mot slutten av fjoråret byrja optimismen sakte å vende tilbake. Sidan er det blitt stadig fleire som ser lysare på framtida, og forventningane er no tilbake på det Finans Norge omtalar som eit normalnivå.

– Forbrukarar i alle delar av landet har fått tilbake trua på at Noreg går mot lysare økonomiske tider. Samtidig viser barometeret at vi er realistar, seier administrerande direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Fisk, olje og reiseliv

Forventningsbarometeret er eit kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler forventingane norske hushald har til eigen og landets økonomi.

Samanlikna med andre kvartal i år er det særleg Trøndelag og Nord-Noreg som markerer seg med stigande optimisme i tredje kvartal.

– Det speglar i stor grad den gode økonomiske veksten i Nord-Noreg, meiner Kreutzer.

Han trekkjer fram vekst i sjømateksporten, gode tal for reiselivet og reviderte estimat for olje- og gassressursane i Barentshavet som moglege årsaker til endringane i desse regionane.

Frykt for ulikskap

På den andre sida viser det tredje forventningsbarometeret i år betydeleg lågare grad av optimisme blant dei med grunnskule enn hos dei med høgare utdanning.

– Ei forklaring kan vere at arbeidslivet på grunn av digitalisering og automatisering vil krevje auka kompetanse. Det kan vere ein frykt for større ulikskap i Noreg der vinnarane kan bli dei med lengre utdanning. Dette er ei utfordring vi skal ta alvorleg, påpeikar Kreutzer.

Pusse opp

Ein stor del av dei 1.000 som har deltatt i undersøkinga seier at dei vil «nedbetale lån» eller «spare».

Samtidig må vi tilbake til 2011 for å finne ein like stor del som seier dei vil bruke ekstrapengar på å pusse opp. Fleire enn i førre periode seier dessutan at dei vurderer eit større nyinnkjøp. På den andre sida er det ein nedgang i dei som ønsker å bruke pengar på bustadkjøp.

– At så mange seier dei vil spare eller nedbetale gjeld, viser at nordmenn står fram som optimistiske realistar. Med auka optimisme skulle ein kanskje tru at spareviljen fell, men det er ikkje tilfelle. Denne balanserte realismen håpar eg vi beheld framover, seier Kreutzer.

(©NPK)