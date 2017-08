Analytikarar ventar beste lakseresultat nokosinne

– Vi trur andre kvartal blir endå eit veldig sterkt kvartal for lakseselskapa og forventar i snitt ein resultatmargin for alle selskapa på 25,70 kroner per kilo, noko som vil vere det høgste nokosinne, seier Carl-Emil Kjølås Johannessen, sjømatanalytikar i Pareto Securities, til Finansavisen.

Spotprisen vil denne veka truleg ende rundt 51 kroner per kilo, skriv avisa.

Alexander Aukner i DNB Markets forventar også rekordsterke resultat.

– Noko som også er naturleg etter eit kvartal med den høgste lakseprisen på 30 år.

Sjølv om det er oppgang og positivitet rundt lakseprisane på sikt, fryktar ein lågare prisar utover hausten.

– Ein negativ faktor kan vere at fleire av oppdrettarane vil dra ned slaktevolumguidinga for fullåret sidan det har vore biologiske problem i fleire regionar i slutten av andre kvartal. Volumguidinga for heile året er relativt ambisiøs, seier Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets.

