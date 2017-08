Venstre med plan for 60.000 nye jobbar i året

– Nye bedrifter og sjølvstendig næringsdrivande skaper årleg ein stad mellom 20.000-30.000 nye arbeidsplassar. Venstre har som mål å doble dette, heiter det i ein plan for jobbvekst i privat sektor, som partiet presenterte måndag.

– Å legge til rette for nye arbeidsplassar er heilt avgjerande for velferdsstaten Noreg, seier Venstre-nestleiar Terje Breivik til NTB.

Dei aller fleste av dei 30 forslaga i planen har vore omtalt før. Her varslast det satsing på sjølvstendig næringsdrivande og kvinnelege gründerar, forenkling for næringslivet, klimavennleg industrivekst, kutt i formuesskatt og bedriftsskattlegging, og reduksjonar i sjukelønnsordninga og auka aktivitetsplikt for dei yngste mottakarane av arbeidsavklaringspengar.

Nokre av tiltaka er ikkje breitt omtalt frå før. Det gjeld for eksempel forslaget om å flagge heim alle kritiske IKT-oppgåver i offentleg regi, og å fjerne eller redusere arbeidsgivaravgifta i område eller for næringar med stor arbeidsløyse. I tillegg blir det lansert eit «utdanningsfunn», ei skatteintensiv-ordning som skal stimulere bedriftene til å satse på vidareutdanning og kompetanseheving.

