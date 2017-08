Solberg skuffa over norske menn

– Eg er nok ikkje den første norske kvinna til å bli skuffa over norske menn, sa statsministeren då pappapermen vart diskutert under ein debatt med Ap-leiar Jonas Gahr Støre i regi av VGTV måndag.

Høgre gjekk for fire år sidan til val på å fjerne fedrekvoten og la familiane sjølv få fordele dei 14 vekene mellom foreldra. Etter forhandlingar med samarbeidspartia Venstre og KrF vart fedrekvoten redusert frå 14 til 10 veker.

Resonnementet frå Solbergs side var at kulturforandringane hadde komme langt nok, men statistikken viser noko anna.

– Eg var kanskje overoptimistisk på vegner av norske menn og norske familiar. Vi har justert politikken og seier at vi skal behalde fedrekvoten, sa Solberg, som rett nok uttrykte bekymring over at mange familiar ikkje tar ut full fedrekvote no heller.

Arbeidarpartiet går til val på å gjeninnføre ein fedrekvote på 14 veker.

(©NPK)