Ny dugnad for trygge skulevegar

Som vanleg er politiet til stades langs skulevegar over heile landet. Fleire bilistar har allereie fått gebyr både for manglande bilbeltebruk, ulovleg bruk av mobil og andre forhold.

Samtidig blir kampanjen «Hjertesone» lansert, der Trygg Trafikk, politiet, vegvesenet, Helsedirektoratet, Miljøagentane, Syklistenes Landsforening og Foreldreutvalet for grunnopplæringa deltar i ein nasjonal dugnad for trygg skuleveg.

Dugnaden går ut på å danne ei bilfri sone rundt skulane. Barn som blir køyrde til skulen skal då sleppast av på eigne markerte stadar utanfor den bilfrie sona. Fartsgrensa på slike stadar bør vere 30 kilometer i timen

– Vi er opptatt av trygge skulevegar og at færrast mogleg skal omkomme eller bli skadde i trafikken. Trygg skuleveg er avgjerande for at barn syklar og går til skulen, seier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef Trygg Trafikk.

Populær app

At det er behov for ein slik kampanjen viser bruken av appen «Slow Down GPS» som vart lansert av forsikringsselskapet If for to år sidan. Appen er ikkje ein del av aksjonen «Hjertesone», men mange foreldre har sidan lanseringa meldt inn over 27.000 stader som utrygge i appen.

– Det er både bra og litt skremmande å sjå dette store engasjementet. Men det viser dessverre at vi har ein lang veg å gå før skulevegane blir sett på som trygge, seier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

Det er rapportert inn flest farlege skulevegar i Oslo, Bergen, Bærum og Trondheim. Men foreldre over heile landet, frå Lindesnes til Honningsvåg har meldt inn det dei oppfattar som usikre strekningar. Mange stadar er det markert særleg farlege vegstrekningar utan gang- eller sykkelveg.

Positive foreldrekontaktar

Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) som er eit service- og informasjonsorgan for foreldrekontaktar, FAU-ar og kommunale foreldreutval, er også aktivt med i kampanjen «Hjertesone».

– Vi er opptatt av eit godt samarbeid mellom heim og skule som ein føresetnad for eit godt skulemiljø for elevane. Kampanjen er eit utmerkt eksempel på eit slikt samarbeid, og dette vil bidra til auka tryggleik og sikkerheit for elevane, seier Joachim Majambere, seniorrådgjevar i FUG.

Det er opp til skulane, foreldra og elevane å finne ut korleis dei skal markere sin «Hjertesone». Mandal skule var ein av dei første som laga ein slik sone rundt skulen, Vanse skule i Farsund har markert sona ved å måle hjarte på asfalten, mens andre skular har plassert trafikkpatruljar rundt skulen.

