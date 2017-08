Greenpeace-aktivistar bøtelagde og sette fri frå arrest

Arctic Sunrise var i førre veke i Barentshavet for å overvake og protestere mot boringane til Statoil. Då aktivistar tok seg inn i den 500 meter breie sikkerheitssona rundt boreriggen Songa Enabler torsdag, blei dei arresterte. Skipet blei taua til Tromsø.

Greenpeace stadfestar overfor NTB at alle no er sette fri og at seks av aktivistane er bøtelagde for brot på sikkerheitssona.

– Aktivistane står for det dei har gjort og tar sjølvsagt konsekvensane av det, seier leiar Truls Gulowsen, i Greenpeace Norge.

Han står framleis fast ved at protestaksjonen på Korpfjell var fredeleg og nødvendig for å sette søkjelys på leiteboringa til Statoil, som Greenpeace kallar uansvarleg og klimafiendtleg.

Ifølgje miljøorganisasjonen kjem boringa til å påverke fuglelivet på Bjørnøya, noko Statoil tidlegare har vist tilbake.

