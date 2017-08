Høgre vil satse på læring framfor mat i skulen

– Ernæring er veldig viktig, og det er vi opptatt av i den norske skulen også. Eg tenkjer likevel at det er ei god arbeidsdeling at foreldra bidrar med mat og at skulen bidrar med læring, sa stortingsrepresentant og nestleiar i Høgre Nikolai Astrup i Politisk Kvarter fredag.

Han understreka samtidig at det er viktig å legge til rette for at elevane får gode spisepausar og faktisk et den maten dei har med seg. Likevel meiner han at tiltak knytt til vidareutdanning av lærarar og tidleg innsats blant elevane er viktigare enn ein nasjonal innsats for skulemat.

– Det er mange kommunar og skuleeigarar som bidrar med frukt og skulematordningar, og det er heilt fint, men som nasjonal innsats må vi legge vekt på det som gir elevane størst mogleg læringsutbytte, slo Høgre-nestleiaren fast.

Avtroppande stortingsrepresentant for SV Snorre Valen meiner på si side at ei skulematordning går hand i hand med andre mål som meir læring og ein utvida skulekvardag. Dessutan påpeikar han at barn frå familiar med sosiale utfordringar blir hardast ramma av mangel på skulematordningar.

– Det er ein sosial dimensjon i dette her som gjer at eg stussar veldig over at Høgre set ei motsetning mellom ernæring og læring. Det er riktig at det ikkje er veldig mange barn som ikkje har med seg mat heimanfrå, men for dei det gjeld har det gjerne store konsekvensar, seier Valen til kringkastaren.

