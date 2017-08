Greenpeace-aktivistar taua vekk av Kystvakta

Greenpeace-skipet Arctic Sunrise er i Barentshavet for å overvake og protestere mot Statoils boringar, og aktivistar tok seg torsdag inn i den 500 meter breie sikkerheitssona rundt boreriggen.

– Her blir vi så lenge vi kan, sa Greenpeace-leiar Truls Gulowsen til NTB.

Og aksjonen til miljøorganisasjonen varte i fleire timar før dei vart fjerna av Kystvakta, som taua dei til Tromsø.

– Det var forventa at vi til slutt ville bli taua vekk frå oljeriggen, men vi er likevel glade for at vi fekk fram standpunktet vårt og gjorde det vi kunne for å stanse Statoils oljeboring, seier Gulowsen.

– Vi er ueinige i Kystvaktas avgjerd om å borde vårt skip Arctic Sunrise. Dette er internasjonalt farvatn, til og med utanfor Noregs økonomiske sone. Havrettskonvensjonen er tydeleg på at vi har minst like stor rett til å protestere og beskytte klimaet og sjøfuglane som held til her, som Statoil har til å bore, fortset Greenpeace-leiaren.

Miljøorganisasjonen hevdar at boringa kjem til å påverke fuglelivet på Bjørnøya.

Statoil, som tidlegare har tilbakevist påstandane, opplyser at dei hadde ein dialog med aktivistane, som tok seg inn i området med lettbåtar og kajakkar.

– Det er ulovleg og uansvarleg å bryte sikkerheitssona. Vi bad dei om å flytte seg ut, men dei følgde ikkje dette, sa pressetalsmann Morten Eek i Statoil til NTB.

