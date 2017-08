Fjord Line doblar kapasiteten mellom Kristiansand og Hirtshals

– Dette er ein ny milepæl i utviklinga til Fjord Line. Vi har lukkast svært godt på ruta dei siste åra og er strålande fornøgde med å ha bestilt eit nytt skip, seier Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line AS.

Frå 2014 til 2016 voks Fjord Line med 26.000 passasjerar og 7.400 bilar på ruta mellom Kristiansand og Hirtshals. I 2016 frakta reiarlaget 213.000 passasjerar på ruta, fordelt på 576 seglingar.

Det australske verftet Austal Ships Pty Ltd har fått oppdraget med å byggje det nye katamaran-skipet, som skal stå klart til sommarsesongen 2020. Det nye skipet blir 109 meter langt og 30,5 meter bredt.

Det vil halde same fart som HSC Fjord Cat har i dag. Den frakter passasjerar over Skagerrak på i overkant av to timar.

