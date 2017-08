Regjeringa blir skulda for å ignorere global ulikskap

Ulikskap er det største hinderet for utvikling, noko det er brei semje om i FN og store delar av verdssamfunnet, påpeikar organisasjonen. Likevel vil regjeringa ikkje eingong diskutere temaet i utviklingspolitikken sin, meiner generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

I ein rapport som vart lagt fram torsdag, listar organisasjonen opp åtte punkt som dei meiner illustrerer manglande interesse frå regjeringa for å kjempe imot ulikskap.

– Tyst

– Til og med Verdsbanken og Det internasjonale pengefondet har for lengst erkjent at ulikskap er dårleg for fattigdomsreduksjon og utvikling, skriv Westhrin.

– Men frå Solberg-regjeringa er det altså tyst. Så tyst at i dei åtte stortingsmeldingane regjeringa har lagt fram om norsk utviklingspolitikk, diskuterer ingen av dei ulikskap, fortset ho.

Norsk Folkehjelp viser blant anna til at regjeringa ville fjerne punktet om ulikskap frå bærekraftmåla. Under arbeidet i FN ville den norske regjeringa at talet på mål skulle reduserast far 17 til 10, og målet om ulikskap var ikkje inkludert i det endelege utkastet.

Organisasjonen kallar utviklingspolitikken for gammaldags. I ei stortingsmelding framhevar regjeringa at hovudpoenget med bærekraftmål er å utrydde ekstrem fattigdom.

– Regjeringa ser ut til å ha gått glipp av at bærekraftmåla er mykje meir omfattande og forpliktande – nemleg ein ambisiøs agenda for ei inkluderande samfunnsutvikling, heiter det i rapporten.

– Støttar ikkje omfordeling

Vidare får regjeringa kritikk for:

* Å støtte næringslivet, men ikkje omfordeling. For einsidig satsing på jobbskaping og næringsutvikling.

* Redusere bilateralt samarbeid.

* Nedprioritere skatt for utvikling.

* Å ikkje prioriterer demokratiarbeidet. Regjeringa har foreslått store kutt i støtta til sivilsamfunn og støtta til menneskerettsarbeid går ned.

– Dersom målet er å redusere ulikskapen i verda, er det ikkje tilstrekkeleg å jobbe for økonomisk vekst, fattigdomsreduksjon eller like moglegheiter. Dagens samfunn består av ei rekkje strukturar som skaper og forsterkar ulikskap, meiner Westhrin.

(©NPK)