Qatars utanriksminister besøkjer Noreg 

Qatars utanriksminister Sheikh Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani skal møte Noregs utanriksminister Børge Brende (H) fredag, opplyser Utenriksdepartementet.

Blant hovudtemaa for samtalane er det bilaterale forholdet mellom Noreg og Qatar, i tillegg til situasjonen i Midtausten.

Saudi-Arabia, Bahrain, Dei sameinte arabiske emirata og Egypt braut alle diplomatiske forbindelsar til Qatar 5. juni. Dei fire er no utsette for aukande internasjonalt press for å få til eit kompromiss i boikottaksjonen som kom heilt overraskande, og som fører til store problem for Qatar.

