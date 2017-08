Krass kritikk av fødselsomsorga i Sjukehus-Noreg

Blant forholda forbundet tar opp er lang reiseveg til fødestova, sjukehus som skriv ut nybakte mødrer i ekspressfart og mangel på jordmødrer i kommunane.

– Sjølv drektige kyr har atskilleg betre tilbod, uttalar forbundsleiar Elisabeth Rusdal.

Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe er einig:

– Transport av drektige kyr er det strenge reglar for, mens i helsevesenets legg ein opp til at fødande skal reise. Og så fungerer jo ikkje følgjetenesta, det er nærmast ein vits, seier ho til NTB.

Kvinner som skal reise over to timar i bil, kan altså ikkje rekne med å få følgje av jordmor.

Toppe vart født i bil. Sjølv rakk ho akkurat innanfor sjukehusdøra då ho sjølv skulle sette barn til verda. Fødande og nybakte mødrer fortener betre, meiner ho:

– Det er verdt å gå i 8. mars-tog for!

Sjukehusa sviktar

Torsdag skal ho diskutere situasjonen i norsk helsevesen med statsråd Bent Høie (H) og ein rad andre helsepolitikarar under Arendalsveka. Kvinna frå anti-sentraliseringspartiet vil denne gongen tale varmt for dei store universitetssjukehusa. For det er her fødetilbodet sviktar no. Dei lokale tilboda har mindre press og følgjer kvalitetskrava, ifølgje rapportane ho får.

– Det har vore ei sentralisering og den kampen er på ein måte tapt. No må vi sikre dei fødeinstitusjonane som er, seier ho, og påpeikar at dei aller fleste fødslar skjer på dei store sjukehusa.

– Føretaka prøver å få dei fødande fortare ut av sjukehuset. Eg er ikkje imot at det skjer, men når kommunane ikkje står klare og tar imot, er det dei nyfødde barna og kvinnene som blir skadelidande, seier ho.

Når Bergen får nytt barnesjukehus i 2022, får fødeavdelinga færre rom enn i dag. Sjukehuset planlegg for at 40 prosent av dei fødande ikkje skal overnatte, men skrivast ut 6 timar etter fødsel.

Forbundet er i gang med ei kartlegging av fødetilbodet og svangerskapsomsorga. Men slår alt no fast at det ikkje er nok utdanna jordmødrer og helsesøstrer. Saman med pengemangel, gjer det at barselkvinner ikkje får heimebesøka dei skulle hatt, ifølgje forbundet.

Det skjer samtidig med at færre skal følgjast opp på sjukehuset i dagane etter fødselen, for eksempel for å komme i gang med amminga.

– Eg opplever at barselomsorg blir definert ut som helsetilbod. Ein seier det er friske kvinner og friske barn, seier Toppe, som ønsker at oppfølging og rettleiing av barselkvinner framleis skal ha ein plass i norsk helsevesen.

– Må finansierast som akuttilbod

Ho meiner årsaka til den negative trenden er at sjukehusa er pressa og harde effektiviseringskrav. Toppe ønsker at fødselstilbodet skal rammefinansierast, på same måte som akuttilbod, og ikkje finansierast etter innsats.

I debatten torsdag blir politikarane spurt om Noreg har kasta bort moglegheita til å ha det beste helsevesenet i verda.

– Vi har det beste helsevesenet i verda. Det er det viktig å minne om. Men det er ei utvikling som er urovekkjande, som har akselerert dei fire siste åra: sentralisering, privatisering, at ein ser på helse som butikk, meiner Toppe.

Ho meiner også at presset på barselkvinner er ein følgje av pressa sjukehus. Og både ho og forbundet meiner barselkvinnene er ei gruppe som ikkje blir så lett høyrt.

– Du får mykje merksemd om for eksempel kreftpasientar. Men denne gruppa har kanskje ikkje dei sterke røystene i ryggen, påpeikar stortingspolitikaren.

