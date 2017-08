Finansministeren vil gjere det lettare å utvise EØS-borgarar

Dette er eitt av tre konkrete tiltak finansministeren foreslår for å overvinne arbeidslivskriminalitet.

– Vi vil senke terskelen for utvising av EØS-borgarar som blir straffa for arbeidslivskriminalitet, ha strengare straffer, i tillegg til auka operativ innsats og fleire kontrollar, seier Jensen.

Bakgrunnen er at Skattedirektoratet i dag la fram ein ny rapport om arbeidslivskriminalitet, som dei hadde bestilt frå Samfunnsøkonomisk analyse.

Der gjekk det fram at omfanget av arbeidslivskriminalitet ser ut til å ha auka vesentleg i perioden 2004-2011, men at det ikkje har auka vidare i 2012–2015. Analysen viser også at det i 2015 blei unndratt mellom 12–60 milliardar kroner, som følgje av denne typen brotsverk.

Samtidig skriv dei i rapporten at veksten på 2000-talet fell saman med ein periode med sterk arbeidsinnvandring.

– Tilfanget av relativt ressurssvake arbeidstakarar har sannsynlegvis muleggjort meir arbeidslivskriminalitet, som følgje av at arbeidsinnvandrarar kan vere lettare å utnytte enn norske arbeidstakarar, heiter det vidare.

I tillegg til tiltak mot EØS-innvandrarar, ønsker Frp å skjerpe straffenivået ytterlegare for både dei og andre som ikkje har reint mjøl i posen, blant anna gjennom meir aktiv bruk av tiltak som stans av verksemder, bøter og arrest i formue som bankkonto, verdipapir og eigedom. Dei vil også styrke sentra mot arbeidslivskriminalitet, og gjennomføre endå fleire kontrollar.

– Dei kriminelle skal bli tatt på senga når dei minst ventar det, seier Jensen.

