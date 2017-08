Venstre lover å kvalifisere lærarar innan fire år

– Det er eit krevjande løfte, men vi er villige til å bruke pengar på dette, fordi vi veit at kvalifiserte lærarar er det viktigaste verkemiddelet vi har i klasserommet og det viktigaste for å jamne ut forskjellane mellom elevar med ulik familiebakgrunn, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til NTB.

I dag underviser rundt 10.000 personar i grunnskulen utan å oppfylle kravet opplæringslova har om lærarutdanning eller pedagogisk utdanning.

– Fleirtalet av dei ukvalifiserte har tilstrekkeleg fagutdanning, men manglar pedagogisk kompetanse. Det trengst ofte berre eitt år med Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) for å få dei kvalifiserte. Venstre har denne perioden fått etablert ei stipendordning for denne gruppa, men vi har ikkje fått fleirtal for at alle får nødvendig vidareutdanning på fire år, seier Grande.

Retten til elevane

Ho seier det samtidig vil vere nødvendig å sette i verk tiltak for å aktivisere dei cirka 37.000 med lærarutdanning som arbeider utanfor skuleverket.

– Men det viktigaste blir å presisere i lovverket at elevar har rett på undervisning av kvalifiserte lærarar, altså lærarar med lærarutdanning eller pedagogisk kompetanse i tillegg til høgare utdanning, seier Grande.

Partiet har ikkje talfesta kor mykje pengar det vil koste å få vidareutdanna alle i denne gruppa gjennom neste fireårsperiode.

Grande meiner målet er overkommeleg på berre fire år dersom nok pengar kjem på bordet, og skulane set seg ned og lager ein plan for korleis dei skal få kvalifisert sine lærarar.

Éin time meir elevtid

Det nye kravet om kvalifisering er eitt av fleire valløfte om skule som Venstre-leiaren la fram under Arendalsveka tysdag.

Minst ein time mindre byråkrati og ein time meir «elevtid» per veke, auka lønn for lærarar som tar etterutdanning og tilbod om etterutdanning i fleire fag enn basisfaga, og særleg i samfunnsfag og IKT, er blant skuleløfta til Venstre.

– Vi meiner det er viktig å ha faglærarar i absolutt alle fag, og ikkje berre i norsk, matte og engelsk. Samfunnsfag og IKT er to av faga kor vi har sokke veldig akterut, her er det eit stort potensial for å utvikle undervisninga framover, seier Grande.

Større fridom i val av undervisningsform, mindre omfattande læreplanar og ein mjukare start for nyutdanna lærarar er også blant løfta i skulepakken til partiet.

(©NPK)