Undersøking: Byfolk vil betale klimaavgift på kjøtt

I undersøkinga som Sentio Research har gjort for Nationen svarar 47 prosent av dei spurde i Oslo at dei er positive eller svært positive til ei kjøtavgift for å redusere utsleppa frå landbruket. På landsbygda vil berre 20 prosent ha ei slik avgift, mens 54 prosent er negative.

I alt 32 prosent av dei spurde er positive til ei slik avgift, mens 37 prosent er negative. Folk i andre større byar i Noreg er også klart meir positive enn folk frå mindre stader.

– Folk frå bygda er nok meir negative til ei slik avgift fordi landbruket og arbeidsplassane knytt til matindustrien er meir distriktsorienterte. I Oslo er ein ikkje like avhengige av landbruket. Samtidig er det nokre mattrendar som går i retning av at ein et mindre kjøtt, og slike trendar får gjerne fotfeste først i dei større byane, seier Gunnar Vittersø, som er forskar ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Det er også klare forskjellar mellom folk etter kva for eit parti dei stemmer på. Blant veljarane til miljøpartia Venstre, Raudt, SV og MDG vil over halvparten av dei spurde ha ei kjøtavgift, mens Frps og Sps veljarar er klarast imot ei slik avgift.

(©NPK)