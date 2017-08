SV: Frp fører usosial politikk og er eit parti for eliten

Framstegspartiet har tatt seg råd til kutt i formuesskatt og fjerning av arveavgift, men samtidig gjennomført usosiale kutt i ytingane til svake grupper som Frp i opposisjon talte varmt for, ifølgje SV.

Partiet har sett saman det dei har kalla ein sosial rekneskap over Frp i regjering. Der har dei gått gjennom lovnadene til Frp og den faktiske politikken på fleire område:

* Regjeringa har gjennomført ein uførereform som enda med kutt for mange, tusenvis av uføre har tapt bustønad, og bilstøtta til folk som er avhengige av bil grunna sjukdom eller funksjonsnedsetting, er redusert.

* Pensjonistane har med Frp i regjering fått redusert kjøpekrafta si tre år på rad til protestar frå Frps eiga stortingsgruppe. Ei norm for bemanning i eldreomsorga er framleis ikkje på plass.

* Barnetrygda har ikkje blitt justert i takt med prisveksten, barnetillegget for uføre har vorte kutta (rammar frå 2016 4.500 barn), og foreldrebetalinga for barnehageplass har auka frå 2.330 kroner i 2013 til 2.730 kroner i år.

Samtidig viser ein fersk rapport frå FNs barnefond at 10 prosent av barna i Noreg lever i familiar under fattigdomsgrensa, og at det er risiko for auka barnefattigdom.

– Vi har levert

– Dette er eit desperat utspel frå SV, svarer barne- og familieminister Solveig Horne (Frp).

– Vi har verkeleg levert for dei svakaste gruppene, hevdar ho overfor NTB. Statsråden deltar på fleire arrangement der barnefattigdom er tema under Arendalsveka.

Ho medgir at heller ikkje Frp har fått igjennom ei prisjustering av barnetrygda, noko ho sjølv i 2011 kalla «ein skam». Men det fekk heller ikkje SV gjort, poengterer ho.

– SV sat åtte år i regjering utan å få auka barnetrygda. Inga regjering har auka henne sidan 1996, seier Horne, som har lita tru på at SV kan klare å få på bordet dei 7 milliardar kronene det ville koste å justere barnetrygda opp i tråd med prisutviklinga dei siste 20 åra.

Ho seier regjeringa har prioritert andre tiltak for utsette familiar, gratis kjernetid i barnehage, lågare barnehagesatsar og høgare skulestipend for dei med låg inntekt, og ei tilskotsordning for aktivitetar.

Heller ikkje på andre punkt tar Horne kritikk. Rett nok vedgår ho at pensjonistane fekk redusert kjøpekraft, men peikar på at Frp opphavleg var imot pensjonsreforma og at pensjonistane får redusert avkorting frå 2. september. Einslege minstepensjonistar får ein auke på 4.000 kroner, opplyser ho.

At færre får butilskot, kjem av at ordninga har vorte meir målretta, noko Horne meiner er heilt rett. Kutta i barnetillegg i uføretrygda måtte til for å styrkje «arbeidslinja».

– Du skal ikkje tene meir på uføretrygd enn arbeid.

– Usosiale

SV-leiar Audun Lysbakken meiner dei siste fire åra viser at Framstegspartiet har vorte eit eliteparti.

– Dei har lytta til dei som har mest, men gitt blaffen i mange av dei som har minst. Dei har mellom anna finansiert skattelettene med ei rad usosiale kutt, som mellom anna rammar uføre, eldre med låge pensjonar og kronikarar og sjuke, seier han til NTB.

Dette er òg grunnen til at Frp berre ønskjer å snakke om innvandring og «verdiar» i valkampen, meiner SV-leiaren.

– Dei er livredde for ein valkamp om den aukande ulikskapen. Da kan det komme fram korleis dei slett ikkje er eit parti for folk flest, seier Lysbakken.

– Eg synest det verste er kutt i barnetillegget for uføre. Det har gjort at familiar som allereie strevde med å få endene til å møtast, blir enda fattigare. Dei fører ein forskjellspolitikk, også blant dei eldre.

