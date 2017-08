Politiet trur bilbrann på Grorud var påsett

I 1.30-tida natt til onsdag melde politiet at ein bil stod i full fyr ved togstasjonen og at nødetatane var på veg til staden.

Litt over eit kvarter seinare vart det meldt at brannen var sløkt. Det var ingen personar i bilen.

Etter å ha avslutta undersøkingar på åstaden, opplyser politiet at spor på staden tyder på at brannen var påsett og at det er innleidd etterforsking av saka.

Sidan mai har nær 20 bilar brent i Oslo, fleire av dei i bydelar nær Grorud. Politiet trur brannane er påsette.

