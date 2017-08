 Klassisk musikkteater, Ibsen og Miller på Riksteater-menyen

Sju år etter at han var med Liv Ullmann på ein av dei største suksessane Riksteatret har hatt, set Pål Sverre Hagen seg igjen i turnébussen. Denne gongen er han åleine på scenen i ein teaterversjon av boksuksessen «Havboka» av Morten Strøksnes.

– Det nesten mytiske forholdet mellom fisken og fiskaren er vi rett og slett ganske interesserte i, seier Hagen, som sit i Stockholm og utarbeider manuset saman med regissør Ole Anders Tandberg, mannen som laga teater av Karl Ove Knausgårds «Min kamp».

Det var Pål Sverre Hagen som kom til teatersjef Tom Remlov med ideen om å gjere «Havboka» på teaterscenen. Hålogaland Teater har allereie gjort det, men da med åtte skodespelarar på scenen. Temaet er ikkje tilfeldig valt. Hagen skulle bli marinbiolog før teateret tok han.

Vårnyheitene

– Pål Sverre Hagen er kanskje den leiande skodespelaren i sin generasjon, seier Tom Remlov.

Hagen har spelt ei rad roller både på teater, film og tv og var sist å sjå i fjernsynsserien «Valkyrien». Onsdag var han med på videolink frå Stockholm da Riksteatret presenterte menyen for hausten og våren 2018. Haustmenyen er allereie ute, men teatersjef Tom Remlov kunne avsløre at ut på turné neste vår skal, forutan Hagen, mellom andre Kim Haugen og Helge Jordal i Arthur Millers «Prisen» og Mari Lerberg Fossum som Dorothy i «Trollmannen frå Oz»

– Det er gått mange år sidan sist Riksteatret sette opp ein skikkeleg musikal. No skal det skje igjen, og det skjer med ein av dei store klassikarane, «Trollmannen frå Oz», seier teatersjefen.

Produksjonen blir ein av dei mest kostbare i hans tid som sjef for Riksteatret.

– Når valet fall på «Trollmannen frå Oz», er det fordi det er ein av dei vakraste musikalane som er laga. Han har ein enkel historie som er lett å kjenne igjen, og som har noko for alle, uavhengig av alder, seier Remlov til NTB.

Regissør og koreograf er Alan Lucien Øyen.

Bjella på turné

Riksteatret har også henta ein av dei mest erfarne regissørane i norsk teater til å setje opp eit sjeldan spelt stykke av amerikanaren Arthur Miller. Kjetil Bang-Hansen skal setje opp «Prisen» om to vaksne brør som møtest for å fordele arven. Med seg har Bang-Hansen eit sterkt knippe skodespelarar – Kim Haugen, Iren Reppen, Helge Jordal og Per Frisch.

– Miller, som kanskje er mest kjent for «En handelsreisenes død», står tydeleg i tradisjonen etter Ibsen og har derfor ein særleg appell til oss her i landet, seier Tom Remlov.

Nettopp Ibsen står dessutan på Riksteatrets haustmeny. Allereie 31. august er det premiere på «Gjengangere» i regi av Bentein Baardson. På haustmenyen står òg Frode Gryttens nyskrivne «Albert & Anna», eit stykke om livslang kjærleik. Pulverheksa i Maj Britt Andersens skikkelse skal ut på vegen igjen, og i november er det klart for eit nytt møte med dei tre røvarane og alle dei andre i Thorbjørn Egners «Folk og røvarar i Kardemomme by», denne gongen i regi av Kim Haugen.

På turné skal òg «Kan nokon gripe inn» av Stein Torleif Bjella, eit stykke som allereie 21.000 har sett på Det Norske Teatret i vår. Sven Nordin drar rett over nyttår på ny turné med éinnmannsframsyninga «En mann ved navn Ove».

Fakta om stykka som skal ut på turné

* «Gjengangere» av Henrik Ibsen, regi Bentein Baardson, premiere på Riksteatrets scene i Nydalen 31. august, turnépremiere i Harstad 5. september.

* «Kan nokon gripe inn», tekst og musikk Stein Torleif Bjella, regi Lasse Kolsrud, turnépremiere på Ål 11. oktober. Hadde urpremiere på Det Norske Teatret i januar.

* «Albert & Anna» av Frode Grytten, regi Hildegunn Riise, turnépremiere på Os 20. september. Hadde urpremiere på Den Nationale Scene i mai.

*«Folk og røvarar i Kardemomme by» av Thorbjørn Egner, regi Kim Haugen, premiere i Nydalen, 2. november, turnépremiere på Nøtterøy 7. november.

* «Pulverheksa og vennene hennes» av Ingunn Aamodt, regi Ivar Tindberg, turnéstart i Molde 24. august.

* «Trollmannen frå Oz» av L. Frank Baum, Harold Arlen, E.Y. Hamburg og John Kane, regi og koreografi: Alan Lucien Øyen, premiere i Nydalen 18. januar 2018, turnépremiere på Hamar 25. januar.

* «Prisen» av Arthur Miller, regi Kjetil Bang-Hansen, premiere i Nydalen 9. februar, turnépremiere i Verdal 12. februar.

* «En mann ved navn Ove» av Fredrik Backman, regi Bjarni Thorsson, turnéstart i Porsgrunn 30. januar.

*«Havboka» av Morten A. Strøksnes, regi Ole Anders Tandberg, premiere våren 2018.

(©NPK)